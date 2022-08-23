Уряд розірвав угоду з РФ про паралельну роботу енергетичних систем

Кабінет міністрів припинив дію міжурядової Угоди з РФ про заходи щодо забезпечення паралельної роботи Об’єднаної енергетичної системи України і Єдиної енергетичної системи РФ.

Таке рішення ухвалили на засіданні 23 серпня, повідомив у Telegram представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Припинено дію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом РФ про заходи щодо забезпечення паралельної роботи Об’єднаної енергетичної системи України і Єдиної енергетичної системи РФ, вчиненої 12.07.2012", - написав він.

Нагадаємо:

Україна 16 березня 2022 року стала членом "енергетичного Євросоюзу", тобто приєдналася до європейської енергетичної системи ENTSO-E.

Україна мала приєднатися до системи до кінця 2022 року, проте розв’язання Росією війни проти Україну показало, що після роботи в ізольованому режиму Україна не може приєднатися назад до системи агресора і відмовилася це робити.

Відтак Україна звернулася до міністрів енергетики європейських країн щодо прискорення ухвалення рішення про приєднання української енергосистеми до європейської. Зрештою, Єврокомісія та об'єднання європейських електромереж погодилися розпочати процес екстреного приєднання України єдиної енергомережі ЄС.

ВІДЕО ДНЯ

У рамках підготовки до синхронізації з європейською енергомережею ENTSO-E Україна інвестувала в модернізацію енергосистеми понад 600 млн євро.

Економічна правда