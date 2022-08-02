Британський суд відмовився розморозити рахунки Авена на 1,5 мільйона фунтів

Суд у Лондоні відхилив клопотання російського мільярдера Петра Авена про відміну заморожування двох рахунків на суму близько 1,5 млн фунтів стерлінгів.

Про це пише Evening Standard із посиланням на матеріали суду.

Накази про заморожування рахунків були винесені після того, як британське Нацагентство з боротьби зі злочинністю отримало докази, що рахунки використовувалися від імені Авена для купівлі та продажу розкішних автомобілів та інших операцій, що порушують накладені на нього санкції.

Авен, який має колекцію витворів мистецтва на 300 мільйонів фунтів стерлінгів і статки, які оцінюють у понад 4 мільярди фунтів стерлінгів, заперечує звинувачення та домагається скасування наказів про заморожування.

Суд відмовився це зробити, вказавши, що NCA потрібно більше часу для проведення розслідування.

Він також заявив, що в рамках розслідування ведеться перевірка щодо дружини Авена Катерини, яка оплачувала його витрати після потрапляння під санкції. Щомісячні витрати мільярдера оцінюються в 140 000 фунтів. Суд заявив, що даних про те, що дружина Авена мала незалежні джерела таких коштів, немає.

Нагадаємо:

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Лондонський суд послабив обмеження, накладені на банківські рахунки підсанкційного російського мільярдера Пьотра Авена, які використали для оплати витрат у його лондонському особняку.

Велика Британія розслідує, чи порушив санкції російський олігарх Пьотр Авен, що може стати першим таким розслідуванням з початку війни в Україні. У травні влада провела обшук у британському будинку Авена і перевіряє його грошові перекази до Британії.

Раніше про те, що російського олігарха Пьотра Авена підозрюють у порушенні британських санкцій в частині своїх місячних витрат, писали і російські пропагандистські ЗМІ.

Тоді повідомлялось, що проти нього відкрито кримінальні провадження.

Через накладені Британією санкції, Авен може щомісяця витрачати не більше 2,5 тисячі фунтів.

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Економічна правда