Суд у Лондоні дозволив Авену витрачати гроші із заморожених рахунків на "основні потреби"

Лондонський суд послабив обмеження, накладені на банківські рахунки підсанкційного російського мільярдера Пьотра Авена, які використали для оплати витрат у його лондонському особняку.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що суд дозволив підсанкційному російському мільярдеру оплачувати "основні потреби".

При цьому, його адвокати наполягали на повному розморожуванні банківських рахунків.

Національне агентство боротьби зі злочинністю (NCA), яке заморозило рахунки Авена, пропонувало залишити все в силі, щоб провести розслідування у Великій Британії та інших країнах.

У ході судового засідання стало відомо, що з 15 березня основні потреби Авена оплачує його дружина Катерина.

Щомісячні витрати Авена, за словами джерела Bloomberg, становлять 140 тисяч фунтів стерлінгів. Більшість коштів йде на оплату охорони та страхування колекції творів мистецтва, яку оцінюють у 300 мільйонів фунтів.

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Згідно з Bloomberg Billionaires Index, статки самого Авена становлять 5 мільярдів доларів.

Авен відмовився від коментарів. NCA також не дало коментарів.

Нагадаємо:

Велика Британія розслідує, чи порушив санкції російський олігарх Пьотр Авен, що може стати першим таким розслідуванням з початку війни в Україні. У травні влада провела обшук у британському будинку Авена і перевіряє його грошові перекази до Британії.

Раніше про те, що російського олігарха Пьотра Авена підозрюють у порушенні британських санкцій в частині своїх місячних витрат, писали і російські пропагандистські ЗМІ.

Тоді повідомлялось, що проти нього відкрито кримінальні провадження.

Через накладені Британією санкції, Авен може щомісяця витрачати не більше 2,5 тисячі фунтів.

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Економічна правда