Російський олігарх Авен міг порушити санкції Британії – росЗМІ

Російського олігарха Пьотра Авена підозрюють у порушенні британських санкцій в частині своїх місячних витрат, проти нього відкрито кримінальні провадження.

Про це пише пропагандистське кремлівське ЗМІ ТАСС з посиланням на джерело з оточення олігарха.

Через накладені Британією санкції, Авен може щомісяця витрачати не більше 2,5 тисячі фунтів.

"У Великій Британії на Авена заведено кримінальну справу. Стаття – порушень санкцій", – сказав співрозмовник. Хоча Авен може витрачати не більше 2,5 тисячі фунтів на місяць, британська влада вважає, що він витрачає значно більше, адже образ його життя неспівмірний з грошовими обмеженнями.

Нагадуємо:

У березні Британія вирішила застосувати санкції проти олігархів Михайла Фрідмана та Пьотра Авена через агресію РФ проти України. Разом вони є співзасновниками та акціонерами групи LetterOne, а також – Альфа-груп, до якої входить Альфа-банк.