Британія розслідує, чи порушив санкції Авен. У нього вже провели обшук – Bloomberg

Велика Британія розслідує, чи порушив санкції російський олігарх Пьотр Авен, що може стати першим таким розслідуванням з початку війни в Україні. Минулого тижня влада провела обшук у британському будинку Авена і перевіряє його грошові перекази до Британії.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, які говорили на умовах анонімності.

"Минулого тижня влада провела обшук в англійському будинку Авена і ретельно перевіряє грошові перекази Авена до Британії після вторгнення Росії в Україну 24 лютого", - пише агентство.

За словами співрозмовників, у вересні Авена планують допитати щодо цих переказів та їх призначення.

Акціонер "Альфа-Банку" Авен від коментарів відмовився.

Водночас Національне кримінальне агентство Британії заявило, що не підтверджує і не спростовує розслідування. Лондонський юрист, який представляв інтереси Авена раніше, не відповідав на дзвінки видання з проханням прокоментувати.

За словами джерела Bloomberg, за підсумками обшуку, у якому взяли участь близько 30 посадовців, вилучили 30 тис фунтів стерлінгів готівкою. Поки що жодних офіційних звинувачень нікому не пред'явлено, зазначило агентство.

"Це перший зареєстрований випадок розслідування порушення санкцій у Британії з початку війни в Україні. Від початку російського вторгнення Британія ввела санкції проти понад 1000 осіб і 100 компаній", - нагадує агентство.

28 лютого Велика Британія запровадила санкції проти Авена та його давнього партнера Міхаіла Фрідмана.

"Авен, який також має латвійське громадянство, перебував у Великій Британії, коли на нього були накладені санкції, і відтоді не виїздив з країни.

За словами джерел, частина грошей була передана компанії, яка керує житловою нерухомістю Aven, і використана на поточні витрати. Розслідування також перевіряє, чи сприяв громадянин Великої Британії, який працює на компанію, порушенню санкцій", - пише агентство.

Санкції проти фізичних осіб передбачають заморожування активів і заборону на поїздки. Як особа під санкціями, Авен має подати заявку на отримання спеціальної ліцензії від Управління фінансових санкцій Британії щоб витрачати гроші.

Такої ліцензії, кажуть джерела, він не отримав.

За даними Bloomberg Billionaires Index, статки Авена становлять 5,3 млрд доларів.

Авен вважається одним із наближених до Путіна олігархів. Коли ЄС запровадив проти нього санкції, то пояснив це тим, що Авен входить до групи із приблизно 50 російських олігархів, які регулярно зустрічаються з Путіним у Кремлі.

Нагадаємо:

Раніше про те, що російського олігарха Пьотра Авена підозрюють у порушенні британських санкцій в частині своїх місячних витрат, писали і російські пропагандистські ЗМІ.

Тоді повідомлялось, що проти нього відкрито кримінальні провадження.

Через накладені Британією санкції, Авен може щомісяця витрачати не більше 2,5 тисячі фунтів.

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Економічна правда