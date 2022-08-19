Російські окупанти розпилюють ММК Ілліча на металобрухт – Андрющенко

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники почали розпилювати конструкції Меткомбінату ім. Ілліча на металобрухт.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

"Сьогодні над комбінатом піднявся дим. Це визвано початком розпилом крупногабаритного металобрухту, частково зі скрапом (металобрухт разом зі шлаком). Фактично, на очищеній та розмінованій території почали вирізати завод на металобрухт", – написав він.

Як вже повідомлялося, окупанти грабують метал українських підприємств та вивозять його з міста. Так само відомо про масові крадіжки українського зерна та спроби продати їх третім країнам, зокрема – Сирії. Аби вивозити вантажі ще з травня окупанти намагаються відновлювати порт в окупованому Маріуполі.

За словами директора порту Ігоря Барського, на 23 лютого на території порту знаходилося біля 200 тис тонн металу та чавуну, вартість яких сягає 170 млн дол. Зерна було суттєво менше – 3,4 тис тонн на складах і ще 9 тис тонн на судні під іноземним прапором біля одного з причалів. Відомо, що цей метал належав "Метінвесту" Ріната Ахметова, до якого входять "Азовсталь" та ММК Ілліча.

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Наприкінці липня російські окупанти відновили електропостачання в порт Маріуполя, аби використовувати його для вивезення краденого в українських фермерів зерна та металу.