Henkel виставив на продаж активи в Росії та Білорусі

Німецький хіміко-промисловий концерн Henkel перевів російські та білоруські активи до категорії "на продаж".

Про це пишуть "Ведомости" з посиланням на звітність компанії за перше півріччя 2022 року.

У самому Henkel на запит видання не відповіли. Серед потенційних покупців експерти називають російський "Техноніколь", китайський та турецький бізнес, але кажуть про завищену власником активів ціну.

Henkel працював у Росії з 1991 року, він виробляє продукцію під брендами Schwarzkopf, Syoss, Persil, Losk, "Дені", "Ласка", "Пемос", "Пемолюкс", Vernel та інші.

У звітності компанія оцінила свої збитки від відходу з Росії та Білорусі в €184 млн, зокрема в €88 млн - збитки ділової репутації, те, як продаж активів вплине на ринкову вартість акцій групи. Інші збитки припадають на основні засоби концерну (земельні ділянки, заводи, обладнання), товарні знаки та іншу інтелектуальну власність.

За даними компанії, у Росії у неї 12 офісів та 11 заводів у різних регіонах. Заводи в Пермі, Ленінградській області (Тосно) та Енгельсі виробляють миючі та миючі засоби, у Тосно та Енгельсі - клеї (у тому числі "Момент") та засоби для обробки поверхонь, у Коломні, у Челябінській та Ульянівській областях - будівельні суміші Ceresit.

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