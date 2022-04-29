Слідом за РФ Henkel вирішив піти і з Білорусі
Німецький виробник будівельних матеріалів, побутової хімії та косметики Henkel вирішив припинити свою діяльність у Білорусі.
Про це йдеться у звітності компанії за 1 квартал 2022 року.
"Враховуючи розвиток війни в Україні, в середині квітня ми вирішили припинити свою діяльність у Росії. Крім того, ми вирішили припинити свою діяльність у Білорусі", - заявили в компанії.
Рішення припинити бізнес у РФ та Білорусі зачепить понад 2500 співробітників та річний обсяг продажів на суму близько 1 мільярда євро.
Підрозділ будівельної хімії концерну Henkel у Білорусі був створений у 2004 році.
У 2005 році розпочалося будівництво заводу з випуску будівельних сумішей Ceresit у Заславлі, виробництво було запущено у вересні 2006 року.
Нагадаємо:
Компанія Henkel, яка управляє 4 заводами в Україні з виробництва будівельних сумішей, відновює виробництво на 2 заводах.
Німецький виробник будівельних матеріалів, побутової хімії та косметики Henkel вирішив припинити свою діяльність у Росії - на тлі війни в Україні.
Економічна правда
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