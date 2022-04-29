Слідом за РФ Henkel вирішив піти і з Білорусі

Німецький виробник будівельних матеріалів, побутової хімії та косметики Henkel вирішив припинити свою діяльність у Білорусі.

Про це йдеться у звітності компанії за 1 квартал 2022 року.

"Враховуючи розвиток війни в Україні, в середині квітня ми вирішили припинити свою діяльність у Росії. Крім того, ми вирішили припинити свою діяльність у Білорусі", - заявили в компанії.

Рішення припинити бізнес у РФ та Білорусі зачепить понад 2500 співробітників та річний обсяг продажів на суму близько 1 мільярда євро.

Підрозділ будівельної хімії концерну Henkel у Білорусі був створений у 2004 році.

У 2005 році розпочалося будівництво заводу з випуску будівельних сумішей Ceresit у Заславлі, виробництво було запущено у вересні 2006 року.

Нагадаємо:

Компанія Henkel, яка управляє 4 заводами в Україні з виробництва будівельних сумішей, відновює виробництво на 2 заводах.

Німецький виробник будівельних матеріалів, побутової хімії та косметики Henkel вирішив припинити свою діяльність у Росії - на тлі війни в Україні.

Економічна правда