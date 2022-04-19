Німецький виробник побутової хімії Henkel таки вирішив піти з РФ

Німецький виробник побутової хімії та косметики Henkel вирішив припинити свою діяльність у Росії - на тлі війни в Україні.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Henkel засуджує війну Росії проти України та насильство проти невинних мирних жителів.

Нашим пріоритетом залишається зробити все можливе, щоб підтримати наших колег в Україні", - йдеться у заяві.

Компанія хоче піти "впорядковано" - 2500 співробітників Henkel в Росії продовжуватимуть працювати та отримуватимуть зарплати увесь цей час.

"Очікуваний фінансовий вплив для Henkel в результаті запланованого виходу на даний момент неможливо кількісно оцінити", - кажуть в компанії.

Нагадаємо:

Два тижні тому у Henkel заявляли, що поки продовжать роботу в РФ та вживатимуть подальших заходів у разі потреби.

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Економічна правда