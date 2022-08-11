Новини 11 серпня: повернення McDonald’s, нафтове ембарго забере обвалить російський видобуток

Про McDonald’s. У McDonald’s Україна заявили, що ресторани мережі будуть відкриватися поетапно - першими відкриються заклади у Києві та на заході України.

Про ЗАЕС. Україна відновила резервну лінію живлення захопленої російськими військами Запорізької АЕС, яка до цього була з'єднана з енергосистемою лише однією лінією із чотирьох основних

Про авіаперевезення. Виконавчий директор ірландського лоукостера Ryanair Майкл О'Лірі заявив, компанія більше не буде пропонувати рейси за найнижчими цінами через різке зростання вартості палива.

Про енергетику. Компанія Iberdrola SA запустила найбільшу в Європі сонячну електростанцію на заході Іспанії - країна нарощує виробництво відновлюваної енергії, щоб скоротити залежність від викопного палива.

Про санкції. За даними Міжнародного енергетичного агентства, видобуток нафти в Росії скоротиться приблизно на 20% на початку наступного року, оскільки у грудні 2022-го набуде чинності ембарго ЄС.

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