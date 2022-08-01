Fitch знизив кредитний рейтинг "Укрзалізниці" через зниження рейтингу України

УЗ

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило кредитний рейтинг АТ "Укрзалізниця" з рівня ССС до С через зниження суверенного рейтингу України.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Standalone Credit Profile компанії встановлено на рівні ССС.

"Компанія продовжує сумлінно виконувати всі зобов'язання перед міжнародними фінансовими інституціями", – наголосили в УЗ.

Фахівці компанії підкреслюють, що незважаючи на шостий місяць великої війни, компанія продовжує виконувати свої фінансові зобов’язання. Зокрема, на початку липня були здійснені чергові виплати купонного доходу тримачам єврооблігацій з терміном погашення у 2024 та 2026 роках на загальну суму близько 36 млн дол.

Таким чином Укрзалізниця повною мірою виконала свої фінансові зобов’язання перед бондхолдерами.

Також у повідомленні додали, що Укрзалізниця за підтримки Міністерства інфраструктури України вжила дієвих заходів для збалансування грошового потоку у період воєнного стану, оптимізувала видатки та залучила додаткові інструменти підтримки ліквідності.

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Зокрема, було отримано доступ до фінансування ЄБРР на 50 млн євро.

Нагадуємо:

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило рейтинги трьох українських корпоративних емітентів - НАК "Нафтогаз України", НАЕК "Укренерго" і гірничорудної компанії Ferrexpo.

НАК "Нафтогаз" в останній день пільгового періоду не виплатив бондхолдерам борги за облігаціями, що означає дефолт компанії.

У НАК "Нафтогаз України" заявили, що невідкладно запропонують нову угоду з отримання згоди держателів єврооблігацій на відтермінування виплат.

Україна пропонує власникам єврооблігацій "Укравтодору" та "Укренерго" відтермінувати виплату боргів за ними щонайменше на 2 роки.