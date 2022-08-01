Всі розділи
Укр / Рус

Fitch знизив кредитний рейтинг "Укрзалізниці" через зниження рейтингу України

Понеділок, 1 серпня 2022, 13:35 - Економічна правда
 
УЗ

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило кредитний рейтинг АТ "Укрзалізниця" з рівня ССС до С через зниження суверенного рейтингу України.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Standalone Credit Profile компанії встановлено на рівні ССС.

"Компанія продовжує сумлінно виконувати всі зобов'язання перед міжнародними фінансовими інституціями", – наголосили в УЗ.

Фахівці компанії підкреслюють, що незважаючи на шостий місяць великої війни, компанія продовжує виконувати свої фінансові зобов’язання. Зокрема, на початку липня були здійснені чергові виплати купонного доходу тримачам єврооблігацій з терміном погашення у 2024 та 2026 роках на загальну суму близько 36 млн дол. 

Таким чином Укрзалізниця повною мірою виконала свої фінансові зобов’язання перед бондхолдерами.

Також у повідомленні додали, що Укрзалізниця за підтримки Міністерства інфраструктури України вжила дієвих заходів для збалансування грошового потоку у період воєнного стану, оптимізувала видатки та залучила додаткові інструменти підтримки ліквідності.

ВІДЕО ДНЯ

Зокрема, було отримано доступ до фінансування ЄБРР на 50 млн євро.

Нагадуємо:

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило рейтинги трьох українських корпоративних емітентів - НАК "Нафтогаз України", НАЕК "Укренерго" і гірничорудної компанії Ferrexpo.

НАК "Нафтогаз" в останній день пільгового періоду не виплатив бондхолдерам борги за облігаціями, що означає дефолт компанії.

У НАК "Нафтогаз України" заявили, що невідкладно запропонують нову угоду з отримання згоди держателів єврооблігацій на відтермінування виплат.

Україна пропонує власникам єврооблігацій "Укравтодору" та "Укренерго" відтермінувати виплату боргів за ними щонайменше на 2 роки. 

Укрзалізниця рейтинг єврооблігації
Матеріали за темою
Укрзалізниця прискорює два міжнародні поїзди 29 липня 2022, 10:25
В УЗ розповіли про нові правила перевезення тварин з України до Польщі 22 липня 2022, 17:59
Укрпошта та УЗ доставили вже 2 мільйони посилок залізницею 18 липня 2022, 12:25
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті