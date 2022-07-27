"Нафтогаз" "невідкладно" запропонує держателям єврооблігацій нову угоду на відтермінування виплат

У НАК "Нафтогаз України" заявили, що невідкладно запропонують нову угоду з отримання згоди держателів єврооблігацій на відтермінування виплат.

Про це йдеться у заяві компанії в Telegram.

"Національна компанія невідкладно запропонує держателям єврооблігацій угоду на відтермінування виплат у відповідності до умов, визначених урядом у розпорядженні КМУ № 625-р від 21.07.2022.



Цей процес має бути частиною спільних дій уряду та інших державних компаній щодо пропозиції аналогічних умов відтермінування виплат за єврооблігаціями", - заявили в компанії.

Там додали, що "Нафтогаз" працює з усіма зацікавленими сторонами, аби отримати згоду держателів єврооблігацій.

Нагадаємо:

НАК "Нафтогаз" в останній день пільгового періоду не виплатив бондхолдерам борги за облігаціями, що означає дефолт компанії.

Останній день пільгового період (грейс-періоду) за виплатами закінчився у вівторок, 26 липня. Раніше тримачі євробондів "Нафтогазу" відмовились погоджуватись на відтермінування виплат на два роки. Це означало, що НАК повинен був до кінця вівторка виплатити 335 млн доларів тіла боргу (за випуском 2022 року) і 45 млн євро відсотків (щодо випуску 2024 року).

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Аби провести ці виплати, Нафтогаз повинен був отримати погодження уряду. НАК стверджує, що має на рахунках достатньо коштів для виплат за єврооблігаціями, та попереджає про негативні наслідки для Нафтогазу та країни у випадку "жорсткого дефолту".

Кабмін, натомість, це погодження не надав, а доручив компанії невідкладно розпочати другий раунд переговорів з інвесторами щодо реструктуризації боргу.

За даними джерел ЕП, відмова уряду зумовлена нерозумінням з боку іноземних партнерів України, чому за умови замороження виплат за державним боргом, приватні інвестори продовжують отримувати кошти. Спроби "Нафтогазу" сплатити за боргом при цьому викликають занепокоєння у ключових кредиторів держави, вважають в уряді.

Уряд наполягає, що "Нафтогазу" необхідно зберегти ліквідність для закупівлі газу в рамках підготовки до опалювального сезону. Акціонер компанії очікує, що "Нафтогаз" діятиме за прикладом "Укренерго" та "Укравтодору", які також розпочинають процес реструктуризації боргів.

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Економічна правда