Fitch знизило рейтинги трьом українським компаніям

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило рейтинги трьох українських корпоративних емітентів - НАК "Нафтогаз України", НАЕК "Укренерго" і гірничорудної компанії Ferrexpo.

Про це йдеться у повідомленні агентства, передає "Інтерфакс-Україна".

"Зниження рейтингу відображає неврегульований дефолт за платежами, оголошення про обмін проблемної заборгованості і погіршення операційних умов відповідно", - пояснили у Fitch, додавши, що рейтингова дія також послідувала за зниженням суверенного рейтингу України 22 липня з "CCC" до "C".

Так, Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента "Нафтогазу" в іноземній валюті до "RD" (обмежений дефолт) з "C".

"Нафтогаз" планує подати альтернативний запит згоди, поки ж пріоритетний незабезпечений рейтинг підтверджений на рівні "C" з рейтингом зворотності активів "RR4", йдеться в релізі.

В агентстві додають, що нинішній рейтинг "Нафтогазу" відображає його кредитоспроможність на самостійній основі, проте як тільки реструктуризація боргу буде завершена, агентство розгляне зв'язок НАК з державою і потенційний її вплив на рейтинг компанії.

Щодо Ferrexpo агентство знизило довгостроковий РДЕ в іноземній валюті з "B-" до "CCC+" і виключило його зі списку Rating Watch "негативний" у зв'язку з погіршенням умов роботи в Україні і підвищенням ризиків.

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"Рейтинг відображає високу невизначеність щодо операційних і фінансових показників Ferrexpo в умовах триваючої війни.

Однак чиста грошова позиція Ferrexpo і відсутність суттєвої фінансової заборгованості роблять її більш стійкою порівняно з іншими українськими компаніями", - йдеться в повідомленні.

Відносно "Укренерго", яке також запропонувало відстрочку виплат на два роки за гарантованими державою п'ятирічними єврооблігаціями-2026 на 825 млн дол, Fitch знизило пріоритетний незабезпечений рейтинг цих паперів з "CCC" до "C". Рейтинг зворотності активів становить "RR".

"Російське вторгнення в Україну вплинуло на результати діяльності "Укренерго" і викликало невизначеність щодо наших фінансових прогнозів результатів діяльності компанії. Необхідність підтримувати працездатність енергомережі поглинає наявні у компанії ресурси і чинить тиск на слабку ліквідність", - йдеться у прогнозі.

У Fitch вважають, що нові джерела доходів від збільшення експорту електроенергії в основному в Словаччину і Румунію можуть виявитися недостатніми для зниження тиску на ліквідність, тому компанія не зможе погасити основну суму боргу і процентні платежі, що підлягають виплаті в листопаді цього року.

Агентство додає, що "Укренерго" активно працює над перепрофілюванням своїх доступних кредитних ліній спочатку для інвестицій у використання ліквідності і стежить за збором дебіторської заборгованості.

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Нагадаємо:

НАК "Нафтогаз" в останній день пільгового періоду не виплатив бондхолдерам борги за облігаціями, що означає дефолт компанії.

У НАК "Нафтогаз України" заявили, що невідкладно запропонують нову угоду з отримання згоди держателів єврооблігацій на відтермінування виплат.

Україна пропонує власникам єврооблігацій "Укравтодору" та "Укренерго" відтермінувати виплату боргів за ними щонайменше на 2 роки.

Економічна правда