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Зеленський підписав закон про скасування пільг на імпорт товарів і авто

Четвер, 30 червня 2022, 11:29 - Олексій Павлиш

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №7418, який передбачає повернення мита та ПДВ на імпортні товари та розмитнення автомобілів (з 1 липня).

Про це повідомили у Telegram голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев та його перший заступник Ярослав Железняк.

За словами Железняка, закон з 1 липня набуває чинності в повному обсязі.

Документом пропонується відновити оподаткування, яке було скасовано:

  • для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи;
  • для підприємств, що не сплачують ввізне мито;
  • для транспортних засобів, що ввозяться громадянами.

Водночас пропонується звільнити від сплати збору до Пенсійного фонду легкові автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами (одним чи декількома).

Нагадаємо:

21 червня Верховна Рада ухвалила урядовий законопроєкт №7418, який передбачає повернення мита та ПДВ на імпортні товари та розмитнення автомобілів (з 1 липня).

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