Зеленський підписав закон про скасування пільг на імпорт товарів і авто
Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №7418, який передбачає повернення мита та ПДВ на імпортні товари та розмитнення автомобілів (з 1 липня).
Про це повідомили у Telegram голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев та його перший заступник Ярослав Железняк.
За словами Железняка, закон з 1 липня набуває чинності в повному обсязі.
Документом пропонується відновити оподаткування, яке було скасовано:
- для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи;
- для підприємств, що не сплачують ввізне мито;
- для транспортних засобів, що ввозяться громадянами.
Водночас пропонується звільнити від сплати збору до Пенсійного фонду легкові автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами (одним чи декількома).
Нагадаємо:
21 червня Верховна Рада ухвалила урядовий законопроєкт №7418, який передбачає повернення мита та ПДВ на імпортні товари та розмитнення автомобілів (з 1 липня).
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Економічна правда
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