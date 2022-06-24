Імпортне мито та ПДВ повертаються: у Мінекономіки оцінили, скільки це принесе бюджету

У Міністерстві економіки порахували, що повернення мита та податку на додану вартість на імпортні товари збільшать щомісячні доходи бюджету на 3,5 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Національного банку.

"За оцінками Міністерства економіки, вони [доходи бюджету] збільшаться на 3,5 млрд грн. Це сприятиме зменшенню обсягів фінансування дефіциту бюджету з боку Національного банку а, відповідно – зниженню девальваційного тиску", – пояснюють в НБУ.

Там нагадали, що з 1 липня повертаються скасовані на початку повномасштабного вторгнення мита та ПДВ на імпортні товари та розмитнення автомобілів.

Регулятор вважає, що ухвалення цього закону також створює підстави для скасування переліку товарів критичного імпорту. Він був створений, аби стримати відплив валюти за кордон в умовах війни – фактично, діяла заборона імпорту всіх товарів за винятком тих, що містилися у цьому переліку.

Проте список товарів критичного імпорту переглядався в бік збільшення 18 разів, оскільки цього потребував український бізнес, який відновлював виробництво. "Сьогодні список товарів критичного імпорту містить близько 90% від усіх товарних категорій", – пояснюють в НБУ.

"Економіка розвивається й потребує все більше імпортних товарів і сировини. Після того, як Нацбанк усуне обмеження на купівлю та переказ іноземної валюти за кордон для купівлі товарів критичного імпорту, уряд, зі свого боку, скасує постанову про перелік товарів критичного імпорту", – заявила перша віцепрем'єр-міністерка економіки Юлія Свириденко.

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Водночас в НБУ вважають, що закон створює передумови для скасування обмежень на купівлю валюти та транскордонні перекази для імпорту виключно товарів. "В умовах воєнного стану ми вважаємо за доцільне зберегти обмеження на купівлю валюти та транскордонні перекази для імпорту послуг", – зазначив голова НБУ Кирило Шевченко.

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Верховна Рада 21 червня ухвалила урядовий законопроєкт №7418, який передбачає повернення мита та ПДВ на імпортні товари та розмитнення автомобілів (з 1 липня).