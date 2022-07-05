У Goldman Sachs допускають обмежені поставки "Північним потоком-1" після ремонту

У Goldman Sachs допускають, що газопровід "Північний потік-1", який постачає російський газ до Європи, може не повернутися на повну потужність після планового ремонту у липні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Російський Газпром з 11 до 21 липня повністю відключить газогін "Північний потік" – у Ніімеччині допускають, що після цього постачання газу можуть не відновити.

"Хоча ми спочатку допускали повне відновлення потоків NS1 після майбутнього технічного обслуговування, ми більше не вважаємо це найбільш імовірним сценарієм", - заявили аналітики Goldman.

Банк підвищив свої прогнози цін на газ для Європи на наступний рік, посилаючись на підвищені ризики для поставок.



Міжнародне енергетичне агентство у вівторок попередило, що повне припинення поставок "не можна виключити" з огляду на "непередбачувану поведінку Росії".

У той же час Goldman вважає повне припинення поставок малоймовірним, оскільки це скоротить життєво важливі доходи Москви.

Банк підвищив свій прогноз щодо цін на газ на третій квартал до €153 за 1 МВт-год і припустив, що ціни можуть піднятися вище за 200 євро за "найгіршого сценарію".

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Нагадаємо:

Російський Газпром з 11 до 21 липня повністю відключить газогін "Північний потік" – у Ніімеччині допускають, що після цього постачання газу можуть не відновити.

Банкам Німеччини доведеться почати відкладати додаткові кошти на покриття різкого зростання кількості дефолтів у разі, якщо Росія зупинить постачання газу до країни.

Економічна правда