Німецькі банкіри побоюються дефолтів і рецесії у разі зупинки постачання газу з РФ

Банкам Німеччини доведеться почати відкладати додаткові кошти на покриття різкого зростання кількості дефолтів у разі, якщо Росія зупинить постачання газу до країни.

Про це пише Bloomberg із посиланням на високопоставлених банкірів.

За словами голови BNP Paribas Germany Лутца Дідеріхса, такий сценарій призведе до рецесії найбільшої європейської економіки та вимагатиме від банків виділити додатковий капітал на покриття корпоративних кредитів.

Раніше про це ж заявила головний фінансовий директор Commerzbank Беттіна Орлопп в інтерв'ю тижневику Focus Money.

Головний виконавчий директор Deutsche Bank Крістіан Сьювінг також заявив, що такий сценарій призведе до "глибокої рецесії".

"Кредитори особливо стурбовані запланованими ремонтними роботами на магістральному газопроводі "Північний потік", оскільки існує ймовірність того, що постачання не відновляться, як раніше, після завершення робіт", - пише агентство з посиланням на двох топ-банкірів.

З 11 по 21 липня газопровід планують відключити на ремонт.

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Зазначається, що Німеччина дуже залежить від постійного імпорту газу з Росії, і повна втрата доступу до енергопостачання завдасть серйозного удару по економіці.

Нагадаємо:

Російський Газпром з 11 до 21 липня повністю відключить газогін "Північний потік" – у Ніімеччині допускають, що після цього постачання газу можуть не відновити.

Економічна правда