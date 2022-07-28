Новини 28 липня: Україна нарощує експорт електроенергії, Єгипет скасував контракти на українську пшеницю

Про зерно. Єгипет скасував контракти на 240 тисяч тонн української пшениці, які були заброньовані державним покупцем зерна на поставку в лютому та березні, але так і не були відвантажені через вторгнення Росії в Україну

Про нафту. Саудівська Аравія підніме ціну на основний сорт нафти — Arab Light — для азіатських покупців, попри прогнози, що нафтовий ринок у вересні може навпаки просісти

Про Приват. Дніпровський апеляційний суд вирішив стягнути з державного Приватбанку 17,5 млн доларів на користь Олени Боголюбової, ексдружини колишнього акціонера банку Геннадія Боголюбова

Про енергетику. Європейська енергомережа ENTSO-E дозволила збільшення експорту української електроенергії до Європи в 2,5 рази з 30 липня

Про технології. Німецький концерн Volkswagen веде розробку безпілотного літального таксі V.MO, перший прототип якого презентували в Пекіні

Ексклюзиви ЕП

Від електровантажівки до багі. Як інженер з Кривого Рогу виготовляє легкі машини для військових

Розробник електричної вантажівки організував серійне виробництво багі для фронту. Каркас автівки спроєктував самостійно, а елементи ходової частини та двигуни бере зі старих "Жигулів".