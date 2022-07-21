H&M перед виходом із РФ продасть залишки продукції без знижок

Шведський ритейлер H&M, який оголосив про рішення піти з Росії, буде продавати продукцію, що залишилася, за повною ціною.

Про це повідомляється на російському сайті ритейлера.

"Компанія H&M Group ухвалила рішення зупинити бізнес у Росії Фізичні магазини H&M та H&M Home у Росії тимчасово відкриються для реалізації стоку.

Ми плануємо відкривати наші магазини поетапно упродовж серпня. Магазини працюватимуть у штатному режимі, товари продаватимуться за повною ціною", - йдеться у повідомленні.

"Ми відкриємо магазини на обмежений час. Магазини будуть відкриті до тих пір, поки більша частина стоку не буде розпродана", - пояснили в компанії.

При цьому, онлайн-магазин H&M не відновить роботу - придбати товари можна буде лише у фізичних магазинах.

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