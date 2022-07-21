H&M почав розривати орендні договори з ТЦ у Росії

Шведський ритейлер одягу H&M, який оголосив про рішення піти з РФ, розпочав процес розриву орендних відносин з ТЦ в Росії.

Про це заявив президент Російської ради торгових центрів Дмитро Москаленко, пише "Комерсант".

"H&M розпочала процес розриву орендних відносин, але я відчуваю великий скепсис щодо можливості отримання від компанії відступних через позовні вимоги, через суди. Справа в тому, що після продажу товару у H&M у Росії жодного майна не залишиться", - сказав Москаленко.

Він стверджує, що на приміщення, що знаходяться під судовим позовом, можуть бути накладені обтяження, через що власник не зможе здати їх в оренду.

Також, за його словами, торгові центри, які раніше вклали гроші в ремонт приміщень для H&M, зазнають додаткових збитків. У зв'язку з цим він вважає за необхідне пошук компромісу між компанією та орендодавцями.

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Шведський ритейлер H&M Group оголосив, що вирішив почати процес згортання бізнесу у Росії.

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Шведський ритейлер H&M, який оголосив про рішення піти з Росії, буде продавати продукцію, що залишилася, за повною ціною.