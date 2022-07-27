Українська електроенергія дозволить ЄС замістити 5-6 мільярдів кубів газу з Росії

Міністерство енергетики

Використання у повній мірі експортного потенціалу української електроенергії дозволить державам ЄС замістити 5-6 мільярдів кубометрів російського газу.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Наші європейські партнери підтверджують вагомість допомоги України у стабільному енергопостачанні. Використання у повній мірі нашого експортного потенціалу електроенергії – понад 1,5 ГВт – дозволить європейським державам замістити 5-6 млрд куб.м російського газу", – заявив він, коментуючи спільну пресконференцію з міністром промисловості і торгівлі Чехії Йозефом Сікелою та єврокомісаром з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Крім цього, українські газові сховища є найбільшими у Європі. В Україна готова надати 12 млрд куб м для зберігання європейських стратегічних запасів газу.

Галущенко підкреслив, що Європа високо оцінює прогрес в інтеграції електроенергетичного і газового ринків України до європейських і наголосив, що ця співпраця продовжиться й надалі.

Незважаючи на війну, Україна змогла зберегти стабільність енергетичної системи та продовжила забезпечувати транзит газу. Та готова допомогти європейським країнам вже цієї зими у підвищенні надійності газопостачання та сприяти заміщенню російського газу.

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Європейський Союз хоче подвоїти імпорт української електроенергії вже найближчим часом.

За перші 27 днів експорту електроенергії до Євросоюзу НЕК "Укренерго" продала на аукціонах доступу до міждержавних електромереж на транскордонних перетинах із Румунією та Словаччиною на 500 млн грн.

Україна приєдналася до енергомережі Європи ENTSO-E, завдяки чому електроенергія, що виробляється в Україні, зможе реалізовуватися на європейському ринку.

Україна прагне у перспективі довести пропускну спроможність для експорту електроенергії у країни Європи до 6ГВт.