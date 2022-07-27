ЄС хоче подвоїти постачання української електроенергії

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Європейський Союз хоче подвоїти імпорт української електроенергії вже найближчим часом.

Про це заявила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон.

"Разом нам у березні вдалося рекордно швидко синхронізувати Україну та Молдову з європейською мережею. Це був історичний і символічний момент. Я продовжуватиму підтримувати наступні кроки до повномасштабної торгівлі електроенергією з Україною", – заявила вона.

Вона додала, що перші транскордонні комерційні обміни електроенергією почалися в кінці червня з Румунією, а уже в липні зі Словаччиною.

"Торгова потужність в даний час обмежена 100 МВт, але Європейська мережа операторів систем передачі електроенергії збирається на цьому тижні, щоб прийняти рішення про подвоєння цієї суми", – наголосила Сімсон.

За її словами, ЄС зосереджений на забезпеченні працездатності українських систем електро- і газопостачання в умовах війни. А той факт, що електрика і газ продовжують надходити, свідчить про надзвичайну рішучість і прихильність тих, хто працює в українському енергетичному секторі.

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За перші 27 днів експорту електроенергії до Євросоюзу НЕК "Укренерго" продала на аукціонах доступу до міждержавних електромереж на транскордонних перетинах із Румунією та Словаччиною на 500 млн грн.

Україна приєдналася до енергомережі Європи ENTSO-E, завдяки чому електроенергія, що виробляється в Україні, зможе реалізовуватися на європейському ринку.

Україна прагне у перспективі довести пропускну спроможність для експорту електроенергії у країни Європи до 6ГВт.