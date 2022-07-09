Україна може збільшити пропускну спроможність електроенергії

Україна прагне у перспективі довести пропускну спроможність для експорту електроенергії у країни Європи до 6ГВт.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що зараз Україна вже маємо технічні можливості експортувати близько 1700 МВт.

Він також додав, що частка "зеленої" електроенергії в енергоміксі України складає близько 70%, тоді як середній показник у країнах Європи – 63%.

Нагадуємо:

Україна приєдналася до енергомережі Європи ENTSO-E, завдяки чому електроенергія, що виробляється в Україні, зможе реалізовуватися на європейському ринку.

Міністр фінансів Болгарії Асен Васильєв висловив готовність внести до порядку денного уряду розгляд питання про закупівлю виробленої Україною електроенергії.