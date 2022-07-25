Виплати за держоблігаціями вже на 30 мільярдів перевищують запозичення – НБУ

Від початку повномасштабної війни виплати на погашення українських держоблігацій перевищили обсяг запозичень на аукціонах із продажу паперів на 34,1 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Нацбанку з посиланням на дані депозитарію НБУ.

Так, упродовж п'яти місяців повномасштабної війни уряд спрямував на погашення ОВДП 105,8 млрд грн, 1,5 млрд доларів та 168 млн євро. При цьому залучено від розміщення нових держоблігацій близько 87,8 млрд грн, 858,7 млн дол та 283,4 млн євро.

Якщо в березні обсяг отриманих урядом коштів на аукціонах із продажу ОВДП на 10,7 млрд грн перевищував суму погашень за цими інструментами, то згодом сальдо стало відʼємним і щомісяця поглиблювалося.

НБУ нагадав, що Мінфін з 19 липня розпочав підвищення ставок за гривневими ОВДП. Так, ставки за річними гривневими облігаціями зросли до 14%. Водночас дохідність за рештою гривневих облігацій не змінилася. Ставки за доларовими військовими ОВДП уряд підвищив раніше – з 12 липня.

Щодо військових облігацій, найбільший портфель зосереджено у банках – первинних дилерах. Другим за обсягом є портфель громадян та бізнесу України. Він становить 12,1 млрд грн (14,1% від загального обсягу гривневих військових ОВДП), 167,7 млн доларів (19,4% від обсягу доларових військових ОВДП) та 136,6 млн євро (48,6% від обсягу єврових ОВДП).

Нагадуємо:

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Міністерство фінансів на аукціоні 19 липня вперше за часи воєнного стану підвищило ставки за річними облігаціями внутрішньої держпозики і залучив 2,9 млрд грн.

Після стрімкого підвищення Нацбанком облікової ставки з 10% до 25% регулятор очікував від Мінфіну відповідного зростання ставок за держоблігаціями аби, зокрема, підвищити привабливість гривневих активів.

Проте Міністерство відмовлялося це робити і заявляло, що державні облігації є інструментом підтримки країни, а не максимізації інвестиційного прибутку.