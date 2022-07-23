Україна продовжить підготовку до запуску експорту зерна з портів – Мінінфраструктури

Україна продовжить підготовку до запуску експорту агропродукції з українських портів через Чорне море, попри те, що РФ завдала ракетного удару по Одеському порту.

Про це заявив у Facebook міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

"Ми не довіряємо Росії, але довіряємо своїм партнерам та союзникам, саме тому Ініціатива про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів була підписана з ООН та Туреччиною, а не з Росією.

Цей документ не був жестом "доброї волі", але результатом роботи Збройних сил України, які звільнили острів Зміїний. Що у свою чергу стало можливим завдяки підтримці наших союзників, які надають нам сучасну та ефективну зброю для захисту берегової лінії. Документ було підписано на українських умовах – жодних росіян у територіальних водах України, жодних поступок щодо санкцій", - написав Кубраков.

"Сьогодні роcія нанесла ракетний удар по території Одеського порту, тим самим черговий раз показавши світу свої справжні наміри. За останні місяці ракетні удари по об’єктах інфраструктури стали другою, а інколи навіть першою ціллю ворога. Щодня десятки ракет спрямовуються на залізницю, мости, нафтосховища, порти. Це не зупиняє нашу роботу і наш спротив", - додав він.

Кубраков зазначив, що ООН та союзники України і партнери сподіваються, що Стамбульська ініціатива зможе не тільки врятувати економіку України, але і мільйони людей від голоду, а мільярди - від зубожіння.

"Як і завжди - ми довіряємо Військово-Морським Силам, ЗСУ і всім силам оборони, які готові давати відсіч окупантам. Вчора ніхто не підписав угоду про капітуляцію РФ. війна не закінчилася, як хтось собі вирішив.

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Але так само, як наша залізниця продовжує рух, а автоперевізники доставляють необхідні продукти, медикаменти та зброю до "0" позицій - ми не відступимо від своєї цілі - розблокувати морські порти", - резюмував міністр.

Нагадаємо:

Російські війська вдарили ракетами по Одеському морському порту - 2 ракети збили сили ППО, ще 2 влучили в об’єкти інфраструктури порту.

Росіяни вдарили по Одеському морському порту саме туди, де зберігалось зерно, заявив речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

У пресслужбі Міністерства аграрної політики у коментарі "Суспільному" також повідомили, що в порту було зерно.

Унаслідок ракетного удару по Одеському морському торговому порту виникла пожежа у насосній станції, влучання в сховище зерна не було, заявили в ОК "Південь".

Російські війська вдарили по порту Одеси наступного дня після підписання зернової угоди - 22 липня у Стамбулі відбулося підписання угоди про розблокування українських портів для вивезення зерна.

В МЗС України відреагували на удари по Одесі.

Як йдеться у коментарі речника МЗС України Олега Ніколенка, Україна закликає ООН та Туреччину забезпечити дотримання Росією своїх зобов‘язань в рамках безпечного функціонування зернового коридору.

Економічна правда