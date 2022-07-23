Російські ракети не влучили в сховище зерна в Одеському порту – ОК "Південь"

Унаслідок ракетного удару по Одеському морському торговому порту виникла пожежа у насосній станції, влучання в сховище зерна не було.

Про це заявила начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк, передає "Суспільне".

"Очевидно, що метою ворога було влучання саме в Одеський морський торговий порт. Чотири ракети типу "Калібр" були спрямовані саме в цьому напрямку. Дві з них було збито силами ППО, дві влучили в об'єкти інфраструктури самого порту.

Поранених наразі немає. ... Значних руйнувань в портовій інфраструктурі не було, було влучання в насосну станцію", - розповіла Гуменюк.

За її даними, під час влучання ракет виникла незначна пожежа, яку невдовзі загасити рятувальники. Ударною хвилею пошкодило будинки навколо порту.

За словами Гуменюк, у саме сховище зерна влучання не було.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

Російські війська вдарили ракетами по Одеському морському порту - 2 ракети збили сили ППО, ще 2 влучили в об’єкти інфраструктури порту.

Росіяни вдарили по Одеському морському порту саме туди, де зберігалось зерно, заявив речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

У пресслужбі Міністерства аграрної політики у коментарі "Суспільному" також повідомили, що в порту було зерно.

Російські війська вдарили по порту Одеси наступного дня після підписання зернової угоди - 22 липня у Стамбулі відбулося підписання угоди про розблокування українських портів для вивезення зерна.

В МЗС України відреагували на удари по Одесі.

Як йдеться у коментарі речника МЗС України Олега Ніколенка, Україна закликає ООН та Туреччину забезпечити дотримання Росією своїх зобов‘язань в рамках безпечного функціонування зернового коридору.

Економічна правда