Російські ракети не влучили в сховище зерна в Одеському порту – ОК "Південь"
Унаслідок ракетного удару по Одеському морському торговому порту виникла пожежа у насосній станції, влучання в сховище зерна не було.
Про це заявила начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк, передає "Суспільне".
"Очевидно, що метою ворога було влучання саме в Одеський морський торговий порт. Чотири ракети типу "Калібр" були спрямовані саме в цьому напрямку. Дві з них було збито силами ППО, дві влучили в об'єкти інфраструктури самого порту.
Поранених наразі немає. ... Значних руйнувань в портовій інфраструктурі не було, було влучання в насосну станцію", - розповіла Гуменюк.
За її даними, під час влучання ракет виникла незначна пожежа, яку невдовзі загасити рятувальники. Ударною хвилею пошкодило будинки навколо порту.
За словами Гуменюк, у саме сховище зерна влучання не було.
Нагадаємо:
Російські війська вдарили ракетами по Одеському морському порту - 2 ракети збили сили ППО, ще 2 влучили в об’єкти інфраструктури порту.
Росіяни вдарили по Одеському морському порту саме туди, де зберігалось зерно, заявив речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.
У пресслужбі Міністерства аграрної політики у коментарі "Суспільному" також повідомили, що в порту було зерно.
Російські війська вдарили по порту Одеси наступного дня після підписання зернової угоди - 22 липня у Стамбулі відбулося підписання угоди про розблокування українських портів для вивезення зерна.
В МЗС України відреагували на удари по Одесі.
Як йдеться у коментарі речника МЗС України Олега Ніколенка, Україна закликає ООН та Туреччину забезпечити дотримання Росією своїх зобов‘язань в рамках безпечного функціонування зернового коридору.
Економічна правда