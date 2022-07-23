Удар по порту Одеси: росіяни вдарили саме туди, де було зерно – Повітряні Сили ЗСУ

Росіяни вдарили по Одеському морському порту саме туди, де зберігалось зерно.

Про це в ефірі національного марафону заявив речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Фактично дві (ракети - ред.) збито, дві - влучили в інфраструктуру портову. Зрозуміло, для чого це все робиться.

У контексті того, що відбувається сьогодні з українським зерном, було завдано удару саме туди, де зерно. Бачимо, чого вартують ці домовленості з країною-терористом", - заявив Ігнат.

У пресслужбі Міністерства аграрної політики у коментарі "Суспільному" також повідомили, що в порту було зерно.

"Кількість я не скажу, бо завантаженістю займається Мінінфраструктури, то це до них. Ми вже очікували завтра-післязавтра перші відправлення", - заявили у відомстві.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

Російські війська вдарили ракетами по Одеському морському порту - 2 ракети збили сили ППО, ще 2 влучили в об’єкти інфраструктури порту.

Російські війська вдарили по порту Одеси наступного дня після підписання зернової угоди - 22 липня у Стамбулі відбулося підписання угоди про розблокування українських портів для вивезення зерна.

В МЗС України відреагували на удари по Одесі.

Як йдеться у коментарі речника МЗС України Олега Ніколенка, Україна закликає ООН та Туреччину забезпечити дотримання Росією своїх зобов‘язань в рамках безпечного функціонування зернового коридору.

Економічна правда