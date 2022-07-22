Долар в обмінниках подорожчав на гривню за день: що кажуть в НБУ

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На другий день після корекції офіційного курсу гривні комерційні банки підвищили курси обміну в касах, а на чорному ринку долар ослаб на гривню за день – в НБУ кажуть, що така динаміка тимчасова

Про це йдеться у даних сайту minfin.com.ua, finance.ua.

Чорний ринок

Котирування гривні проти долара на 11:40 становили 38,49 - 39,04 грн. Курсові спреди, тобто різниця між курсом купівлі та продажу валюти, зростають другий день поспіль. Ще вчора по обіді, після оголошення Нацбанком рішення про девальвацію гривні до 36,55 грн за долар, курс становив 37,56 - 37,96 за долар.

Для порівняння, вранці у четвер долар на чорному ринку можна було продати за 36,73 грн, а купити – за 37,06 грн.

Банки

Банки не відразу відреагували на рішення НБУ, і вже на другий день готівковий курс в касах суттєво зріс.

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Так, 22 липня середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37 - 38,5 грн (курс на 21 липня – 36,4 - 37,15 грн);

Євро – 37,5 - 39 грн (курс на 21 липня – 36,8 - 37,7 грн).

У розрізі банків, Приватбанк пропонує курс долара на рівні 37,5 - 38,5 грн, Ощадбанк – 37,0 - 38,8 грн, Укрексімбанк – 37,5 - 38,5 грн, Райффайзен – 37,7-38,8 грн.

Деякі банки також підвищили курс за безготівковими розрахунками у валюті (наприклад, при оплаті карткою за кордоном). Так, курс у Приватбанку становить 36,9 грн за долар, в Ощаді – 37,64 грн, в Укрексімбанку – 38,2 грн за долар, а в Універсал Банку (monobank) – 36,87 грн.

Що каже Нацбанк

Як у пʼятницю під час етеру, організованому КШЕ, розповів заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук, паніка на готівковому ринку повинна згаснути за декілька днів.

"Зрозуміло що в перші дні ми можемо побачити певну панічну поведінку на готівковому сегменті валютного ринку. Ми це бачили вчора: суттєво розширилися спреди. Ринок зараз шукає нову точку рівноваги, і я думаю, що це буде максимум 1-3 дні, і вона буде знайдена", – розповів Ніколайчук.

В НБУ очікують, що певний спред між готівковим сегментом ринку і міжбанком буде, але він буде значно меншим, ніж за курсу 29,25 за долар.

Також, додав заступник голови НБУ, регулятор бачить набагато більше можливостей захищати "новий" курс, ніж за курсу 29,25 за долар. "Тому, на нашу думку, довіра до цього рівня курсу має бути набагато більшою", – резюмував він.

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Нагадуємо:

Національний банк України з 9:00 21 липня 2022 року скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,5686 грн/дол США. Одразу після цього середній курс гривні на чорному ринку 21 липня обвалився майже на гривню порівняно з ранковими котируваннями.