Данілов уточнив свою заяву про 86 потенційних олігархів: підпадають під один з критеріїв

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов уточнив, що у своїй попередній заяві мав на увазі 86 потенційних олігархів лише за одним критерієм.

Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає liga.net.

За словами Данілова, ці люди відповідають лише одному з чотирьох критеріїв олігарха, на три інших вони ще не перевірялись.

"Перший критерій ми пройшли і з'ясували, що 86 громадян підпадають під цей критерій. Далі ідуть наступні три критерії. Щойно ми будемо розуміти, яка цифра буде по другому критерію, ми обов'язково проінформуємо", – сказав секретар РНБО.

Проте він не уточнив, який саме критерій оцінювала РНБО. А також запевнив, що олігархом можуть визнати не лише громадянина України.

"Якщо людина діє на території нашої країни, немає значення – громадянин якої він країни. Він може бути не громадянином України, але визнаний у нас олігархом, якщо визнаний і має три з чотирьох критеріїв", – додав Данілов.

Першим критерієм у законі про олігархів є участь у політичному житті.

ВІДЕО ДНЯ

"Але очевидно, що він надто загальний, тому мова йде про якийсь інший: наприклад, про володіння монополією. Також критеріями є значний вплив на ЗМІ чи статки в розмірі понад 1 млн прожиткових мінімумів (приблизно 2,5 млрд грн)", – припускають журналісти.

Нагадуємо:

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що нині під перевірку на відповідність критеріям, визначеним законом про олігархів, може підпадати близько 86 осіб. Хто саме – він не озвучив.

Рада нацбезпеки і оборони затвердила Положення про реєстр олігархів, а президент Володимир Зеленський ввів його у дію.

23 вересня 2021 року Верховна Рада прийняла закон щодо олігархів. Згідно із документом, критеріями для визнання людини олігархом є значний вплив на ЗМІ; активна участь у політичному житті; має бути кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який займає монопольне становище на ринку та протягом року поспіль підтримувати або посилювати таке становище; має підтверджену вартість активів (та суб’єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є) більш ніж 2 мільярди 270 мільйонів гривень.

У грудні 2021 року секретар ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов прогнозував, що якщо закон про олігархів запуститься за планом, то вже 20-25 травня 2022 року на засіданні РНБО розглядатимуть перших офіційно визначених олігархів України.

9 червня 2022 року голова Нацагентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков заявив, що через війну ідея створення реєстру олігархів втратила актуальність.