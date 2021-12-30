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Перших олігархів можуть назвати в травні 2022 року – Данілов

Четвер, 30 грудня 2021, 19:35
 
SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images

Секретар ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов прогнозує, що якщо закон про олігархів запуститься за планом, то вже 20-25 травня 2022 року на засіданні РНБО розглядатимуть перших офіційно визначених олігархів України.

Джерело: Данілов на брифінгу 30 грудня за підсумками засідання РНБО

Деталі: За його словами, на засіданні розглянули дорожню карту реалізації така званого закону про запобігання впливу олігархів на Україну.

Пряма мова: "Маємо розуміння, що до кінця травня закон вже має почати працювати. І якщо далі буде продовжуватися вся ця процедурна ситуація, 20-25 травня ми можемо з вами мати на засіданні Ради нацбезпеки і оборони перших олігархів, які будуть визначені через рішення РНБО згідно нашого законодавства".

Українська правда

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олігархія РНБО

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