Ідея реєстру олігархів втратила актуальність – голова НАЗК

Голова Нацагентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков вважає, що через війну ідея створення реєстру олігархів втратила актуальність.

Про це він сказав в інтерв'ю Forbes.

"На мою думку, [ця ідея] втратила актуальність, адже люди, яких ми раніше вважали олігархами, втратили центри свого впливу. Йдеться не тільки про бізнес, а й, наприклад, про телеканали.

Коли ми виграємо війну, одним з головних завдань буде вступ до ЄС, а значить, боротьба з корупцією та створення єдиних умов для всіх. Олігархам немає місця у такій системі, вони перетворяться просто на великий бізнес", - заявив Новіков.

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Нагадаємо:

Наприкінці січня міністр юстиції Денис Малюська заявив, що на сьогодні ознакам "очевидного олігарха", визначеним законом про деолігархізацію, відповідають Рінат Ахметов та Ігор Коломойський.

Секретар ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов прогнозував, що якщо закон про олігархів запуститься за планом, то вже 20-25 травня 2022 року на засіданні РНБО розглядатимуть перших офіційно визначених олігархів України.

Президент Володимир Зеленський ставив завдання відпрацювати механізм взаємодії з міжнародними та іноземними партнерами для того, щоб статус олігарха та пов'язані з ним обмеження не залишалися виключно в межах країни.

Економічна правда