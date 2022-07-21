Новини 21 липня: НБУ підняв офіційний курс на 25%, нові санкції від ЄС

Про курс. Національний банк України з 9:00 21 липня 2022 року скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,5686 грн/дол США.

Середній курс гривні на чорному ринку 21 липня обвалився майже на гривню порівняно з ранковими котируваннями і наразі коливається у межах 37,56 - 37,96 грн за долар

Національний банк заявив, що корекція офіційного курсу гривні на 25% зумовить близько 2-3 відсоткових пунктів загального рівня інфляції, причому пальне зумовить 0,6-0,8 в.п

Про ставку. Національний банк не змінив рівень облікової ставки і залишив її 25%, за прогнозами регулятора вона збережеться на такому рівні до ІІ кварталу 2024 року

Про порти. Канцелярія президента Туреччини в четвер підтвердила, що угоду про експорт зерна з України морським шляхом буде підписано в п’ятницю у Стамбулі.

Про санкції. Країни Європейського союзу погодили новий пакет обмежувальних заходів проти Росії, до якого увійшла заборона на імпорт російського золота

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