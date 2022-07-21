УЗ домовилася з поляками про нові поставки пального 

Укрзалізниця та одна із найбільших нафтопереробних компаній Східної Європи PKN Orlen (Польща) домовились про системні та оперативні поставки пального.

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.

Розв’язати проблему нестачі пального виключно силами бізнесу дуже складно, пояснює міністр Олександр Кубраков. Відтак уряд почав залучати на український ринок великі нафтові компанії та підписувати з ними прямих довгострокових договорів. Також "Укрзалізниця" була визначена державним імпортером палива для потреб економіки.

"На сьогодні вже є домовленості про довгострокову співпрацю з польською компанією PKN Orlen, однією з найбільших нафтопереробних компаній в Східній Європі. Зокрема, йдеться як про системні, так і про оперативні поставки пального", – зазначв Кубраков. "Таким чином, ми розраховуємо не тільки на покращення ситуації з нестачею, але й зменшення ціни дизелю на АЗС".

Він додав, що найближчим часом уряд планує забезпечувати ключові потреби країни у пальному – передусім, Збройних Сил України, аграріїв, промисловості та населення.

Разом з тим, "Укрзалізниця" працює з іншими великими постачальниками нафтопродуктів для насичення української економіки необхідною кількістю пального.

Рекомендуємо почитати: Держава більше не регулює ціни на пальне: коли зникне дефіцит та чи буде 100 гривень за літр

ВІДЕО ДНЯ

Нагадуємо:

Завдяки нарощуванню поставок пального на українські автозаправні станції у липні для автомобілістів зникнуть обмеження обсягу купівлі пального за один візит.

Вся нафтопереробна галузь України не працює через цілеспрямовані російські ракетні обстріли.

Оперативний штаб при Кабінеті міністрів 17 травня вирішив тимчасово відмовитисявід держрегулювання цін на бензин і дизель. В уряді наголосили, що такий крок дозволить операторам ринку наситити ринок необхідним ресурсом з європейського та інших ринків.



