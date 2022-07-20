Настрої інвесторів найпесимістичніші після кризи 2008 року – Bank of America

Очікування глобального зростання та корпоративних прибутків впали до рекордно низького рівня, а рівень готівки навпаки рекордно зріс за понад два десятиліття.

Про це свідчить щомісячне опитування менеджерів фондів Bank of America, передає Reuters.

Опитування проводилось з 8 по 15 липня серед майже 300 інвесторів, які контролюють активи в управлінні на загальну суму 800 млрд дол.

Результати продемонстрували "жахливий рівень песимізму інвесторів", який перевершує глибину пандемії COVID-19 і світової фінансової кризи 2008 року.

Зазначається, що інвестори підвищили рівень готівки до понад 6%, що є найвищим показником з жовтня 2001 року. Водночас розподіл акцій впав до рівня, який востаннє спостерігався після краху Lehman Brothers у 2008 році.

Побоювання щодо рецесії зросли до рівня, який востаннє спостерігався у травні 2020 року, а настрої інвесторів залишаються на максимальному "ведмежому рівні".

І хоча три чверті опитаних менеджерів фондів очікують зниження інфляції в наступні 12 місяців, фон залишається "стагфляційним" із високою інфляцією та уповільненням зростання, який підтримує настрої.

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