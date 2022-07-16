В МВФ закликали світ приборкати інфляцію

Глава МВФ Крісталіна Георгієва закликала країни G20 та всі інші країни застосувати інструменти для зниження інфляції в світі.

Її слова передає Укрінформ.

"Якщо цього не зробити (не знизити інфляцію - ЕП), це може загрожувати економічному відновленню й погіршити рівень життя вразливих верств населення", - сказала вона.

Вона назвала "гарною новиною" активізацію центробанків щодо боротьби з інфляцією. "Однак це лише частина зусиль, необхідних для відповіді на виклики. У цьому зв’язку вона закликала уряди забезпечити незалежність центробанків, а також формувати фіскальну політику таким чином, щоби допомагати, а не перешкоджати їхнім зусиллям", - резюмувала вона.

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