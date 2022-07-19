Новини 19 липня: Україна відтерміновує виплати за євробондами, закон для фрілансерів

Про війну. Український мільярдер Рінат Ахметов вважає, що укладення мирного договору з Росією можливе лише на умовах України, тобто виведення військ РФ та повернення контролю над захопленими територіями

Про роботу. Верховна Рада 18 липня ухвалила законопроєкт №5161 про нестандартні форми зайнятості (фриланс). Крім того, 19 липня ВРУ підтримала в цілому законопроєкт №5371 про дерегуляцію трудових відносин для малого та середнього бізнесу та запровадження договірного режиму трудових відносин

Про нафту. Перенаправлення Росією сирої нафти від європейських споживачів в Азію не зовсім вдається – поставки до Китаю та Індії впали майже на 30% порівняно з піком після вторгнення Росії в Україну

Про борги. В умовах війни та як наслідок великого дефіциту коштів уряд тимчасово відмовився від виплат по частині боргових зобов'язань — це те, проти чого останні місяці всіляко виступало Міністерство фінансів.

Про санкції. Міністр агрополітики Микола Сольський допускає, що Україна може закрити доступ Сирії до українського зернового експорту через купівлю країною награбованого росіянами українського зерна

Ексклюзиви ЕП

Потрібне чітке бачення. Якою повинна бути "зелена" відбудова України?

В усіх планах реконструкції країни згадується "зелене" відновлення. Що це значить для конкретних секторів економіки та чи можливо це втілити в життя?