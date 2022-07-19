Україна проситиме відтермінування виплат за євробондами у середу – FT

Міністерство фінансів у середу зробить перший крок до реструктуризації зовнішнього боргу – раніше ЕП повідомила, що уряд погодив відтермінування виплат за євробондами на 2 роки.

Про це пише Financial Times з посиланням на знайомих з процесом співрозмовників.

Міністерство фінансів у середу попросить іноземних приватних кредиторів погодитися на відтермінування виплати боргу. Реструктуризація означатиме дефолт України, зазначає видання.

Напередодні ЕП повідомила, що в умовах війни та як наслідок великого дефіциту коштів уряд тимчасово відмовився від виплат по частині боргових зобов'язань. Це стосується як єврооблігацій України, так і ВВП-варантів.

Це рішення діятиме впродовж наступних 24 місяців, тобто фактично виплати будуть заморожені до липня 2024 року.

Як свідчать дані Міністерства фінансів за цей час Україна мусила б погасити три випуски єврооблігацій на загальну суму 3 млрд дол. І це без урахування відсотків за ними та ще за 11 випусками. Остаточна сума економії для країни від прийнятого рішення стане відома після офіційного оголошення.

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Нагадуємо:

У своєму звіті про фінстабільність НБУ зазначав, що наразі обговорюється можливість надання для України "канікул" для виплат за зовнішнім боргом.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що графік виплат по зовнішньому боргу не є складним у цьому році, тому Україна має всі можливості навіть у військовий час обслуговувати його погашення.

Він наголошував, що уряд хоче бути відповідальними щодо зовнішніх боргів та не розглядає їхню реструктуризацію.