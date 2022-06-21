Україні можуть надати "канікули" для виплат за зовнішнім боргом

Наразі обговорюється можливість надання для України "канікул" для виплат за зовнішнім боргом.

Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність від Національного банку.

Зазначається, що наразі сумарно надана і оголошена фінансова допомога становить близько 30 млрд дол. До третини становлять безповоротні гранти, решта – кредити під низькі ставки та кредитні гарантії. При цьому суми кредитів МВФ, ЄС, ЄІБ, Світового банку та іноземних урядів від початку війни на середину червня перевищили 7 млрд дол.

Фінансові ресурси від партнерів, нагадує регулятор, є необхідними для України через щомісячний дефіцит бюджету близько 5 млрд дол. та в умовах закритого доступу до зовнішніх приватних ринків капіталу.

"Також обговорюються дії для запровадження для України "канікул" на сплату за зовнішнім боргом", – пише Нацбанк.

Читайте більше у статті: Дефолт чи реструктуризація: що буде з українським держборгом та чого чекають від США

Нагадуємо:

ВІДЕО ДНЯ

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що графік виплат по зовнішньому боргу не є складним у цьому році, тому Україна має всі можливості навіть у військовий час обслуговувати його погашення.

Він наголошував, що уряд хоче бути відповідальними щодо зовнішніх боргів та не розглядає їхню реструктуризацію.



