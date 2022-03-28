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Марченко про виплати по боргам: є всі можливості обслуговувати погашення

Понеділок, 28 березня 2022, 10:41 - Ілля Колдомасов

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що графік виплат по зовнішньому боргу не є складним у цьому році, тому Україна має всі можливості навіть у військовий час обслуговувати його погашення.

Про це він розповів в інтерв'ю LB.ua.

"Ми хочемо бути відповідальними щодо них (зовнішніх боргів - ЕП) та не розглядаємо їх реструктуризацію", - зазначив міністр, додавши, що Україна матиме потребу у залученні коштів, тому є надзвичайно важливим своєчасне обслуговування боргів.

Також він розповів, що березневі виплати розміром 15-16 млн дол були були погашені, а на квітень планується 84 млн дол. "Ці суми є посильними для нас", - резюмував Марченко.

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