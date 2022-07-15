"Газпром" за пів року скоротив видобуток газу на 10%

Газовий видобуток російським "Газпромом" від початку року і до 15 липня скоротився на 10,4%, а експорт до країн поза межами СНД впав на 33,1%.

Про це повідомляє російський Інтерфакс з посиланням на пресслужбу компанії.

Так, "Газпром" за цей період видобув 249,7 млрд кубометрів газу, або на 29,1 млрд кубометрів менше, ніж торік (-10,4%).

Із початком повномасштабної війни РФ проти України країни ЄС терміново почали диверсифікувати джерела поставок газу та скорочувати імпорт з Росії. "Газпром", натомість, в односторонньому порядку також перекрив поставки до низки країн блоку, а експорт в деякі, наприклад – Італії чи Німеччини, суттєво скоротився.

Експорт газу до країн "далекого зарубіжжя" становив 71,9 млрд кубометрів - на 33,1%, або 35,6 млрд кубів менше, ніж торік. Цим терміном РФ традиційно називає країни поза межами Співдружності незалежних держав (СНД), тобто – країни Європи або США.

У "Газпромі" також кажуть, що наростили експорт газу до Китаю газопроводом "Сила Сибіру".

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Євросоюз розробив план термінових заходів для всієї економіки, зокрема зниження температури опалення та кондиціонерів, щоб підготуватися до можливого припинення поставок газу Росією.