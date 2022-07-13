ЄС готується до раптової зупинки російських поставок газу: документ

Євросоюз розробив план термінових заходів для всієї економіки, зокрема зниження температури опалення та кондиціонерів, щоб підготуватися до можливого припинення поставок газу Росією.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на проєкт плану у Єврокомісії у розпорядженні редакції.

Так, Європейська комісія бачить значний ризик того, що Москва різко припинить поставки газу до кінця року, і розроблений план допоможе зменшити негативні наслідки від цього на третину. Документ ще може бути змінений до моменту ухвалення, запланованого на 20 липня.

"Завчасні спільні дії на рівні ЄС у цей критичний момент у ході заповнення сховищ зменшать потребу у можливому та більш болючому скороченні споживання пізніше взимку, у разі припинення потоків з Росії", – йдеться у документі.

А саме, план Євросоюзу передбачає можливість для урядів замінювати паливо у промисловості та в енергетиці, щоб сприяти економії газу, а також проводити аукціони чи тендери, де уряди стимулюють скорочення споживання великими споживачами, переважно – у промисловості.

Також план включає розробку інформаційні кампанії щодо зменшення температури опалення та кондиціонерів, а також обов’язкові обмеження під час кризового рівня тривоги.

Оператори газових сховищ ЄС розрахували, що в разі повного припинення поставок з РФ в липні, обсяги газу в сховищах можуть знизитися до 65-71% на початку листопада, що значно нижче цільового показника в 80%. Якщо ж це станеться пізніше, наприклад – у жовтні або в наступні місяці, ризик розриву був би меншим. Проте водночас країни мали б менше часу для вирішення ситуації до опалювального сезону.

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Згідно з документом, потоки з Росії наразі становлять менше 30% від середнього показника з 2016 по 2021 рік. План Єврокомісії покликаний захистити таких споживачів як домогосподарства чи лікарні, а також дозволяє надавати пріоритет певним критичним газовим електростанціям.

"Газова ситуація в ЄС знаходиться на критичному етапі", - зазначають у Єврокомісії.