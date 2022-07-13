Новини 13 липня: перемовини про деблокаду українських портів у Стамбулі, Україні треба $9 мільярдів щомісяця

Про експорт. У Стамбулі відбулися чотиристоронні перемовини між Україною, ООН, РФ та Туреччиною щодо деблокади українських портів для експорту зерна.

Після зустрічі генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що сторони досягли "критичного" прогресу. Зокрема, досягнуто домовленості про створення координаційного центру в Стамбулі.

Наступного тижня сторони зустрінуться знову, аби, за словами очільника Міноборони Туреччини, переглянути всі деталі та підписати остаточний документ.

Про крадіжки. Російські компанії відмовляються повернути понад чотириста пасажирських літаків, взятих у лізинг в іноземних компаній, і законні власники повітряних суден сумніваються в тому, що їм вдасться повернути їх

Про російські звʼязки. Шість російських фінансово-промислових груп, в тому числі "Газпром" та "Роснєфть", мають зв’язки з українськими компаніями

Про бюджет. Україна, за словами радника президента з економічних питань Олега Устенка потребує 9 мільярдів доларів на місяць для покриття дефіциту бюджету, що майже вдвічі перевищує попередні запити.

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Ще одна схема російського "Калашникова". Як підсанкційний концерн продає стволи у 44 країни

Російський збройовий держконцерн знаходить способи обходу санкцій. Один з них – використовувати посередників з ринку зброї. Як це працює, показує приклад виробника пневматичних гвинтівок EDGun.