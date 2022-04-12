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Мінфін прогнозує дефіцит держбюджету в 5-7 мільярдів доларів на місяць

Вівторок, 12 квітня 2022, 12:51 - Економічна правда
 
Сергій Марченко
Evgen Kotenko/ Ukrinform/Future Publishing via Getty Images

Міністерство фінансів України прогнозує зростання дефіциту державного бюджету України з 2,7 мільярда доларів у березні до 5-7 мільярдів доларів у квітні та травні.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю Financial Times.

"Ми перебуваємо у стані сильного стресу, у найгіршому стані. Це питання виживання нашої країни", – сказав міністр.

За його словами, оцінка інфраструктурних втрат через війну зросла до 270 млрд доларів, тоді як наприкінці березня прем'єр-міністр називав цифру 120 млрд доларів.

"Понад 7 тис. житлових будинків зруйновано або пошкоджено. Близько 30% українських підприємств зупинилося, 45% працюють частково. Споживання електроенергії впало на 35%, різко скоротилася торгівля", – зазначив міністр.

Уряд пішов на скорочення видатків держбюджету більш ніж на 6 млрд доларів, проте цього мало, оскільки доходи лише трохи перевищують половину надходжень довоєнного рівня.

"Ми можемо скоротити деякі витрати, але це не може покрити дефіциту", – заявив Марченко.

Водночас Україна продовжить проводити платежі за держборгом, щоб уникнути дефолту чи реструктуризації, наголосив голова Мінфіну.

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дефіцит держбюджет Мінфін фінанси війна
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