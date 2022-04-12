Мінфін прогнозує дефіцит держбюджету в 5-7 мільярдів доларів на місяць
Міністерство фінансів України прогнозує зростання дефіциту державного бюджету України з 2,7 мільярда доларів у березні до 5-7 мільярдів доларів у квітні та травні.
Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю Financial Times.
"Ми перебуваємо у стані сильного стресу, у найгіршому стані. Це питання виживання нашої країни", – сказав міністр.
За його словами, оцінка інфраструктурних втрат через війну зросла до 270 млрд доларів, тоді як наприкінці березня прем'єр-міністр називав цифру 120 млрд доларів.
"Понад 7 тис. житлових будинків зруйновано або пошкоджено. Близько 30% українських підприємств зупинилося, 45% працюють частково. Споживання електроенергії впало на 35%, різко скоротилася торгівля", – зазначив міністр.
Уряд пішов на скорочення видатків держбюджету більш ніж на 6 млрд доларів, проте цього мало, оскільки доходи лише трохи перевищують половину надходжень довоєнного рівня.
"Ми можемо скоротити деякі витрати, але це не може покрити дефіциту", – заявив Марченко.
Водночас Україна продовжить проводити платежі за держборгом, щоб уникнути дефолту чи реструктуризації, наголосив голова Мінфіну.
"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"