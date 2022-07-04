У червні доходи держбюджету дещо впали, дефіцит зріс до майже $5 мільярдів

У червні до загального фонду бюджету надійшло 97,3 млрд гривень проти понад 100 млрд грн у травні, місячний дефіцит сягає 141,2 млрд грн, або 4,8 млрд доларів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Серед податкових та митних платежів найбільші надходження отримано від податку на доходи фізичних осіб та військового збору (12,6 млрд грн), податку на додану вартість на імпортні товари (11,9 млрд грн), ПДВ з вироблених в Україні товарів (11,7 млрд грн). Ще 8,6 млрд грн надійшло від акцизів, 3,1 млрд грн – податку на прибуток підприємств та 2,8 млрд грн рентної плати за користування надрами.

До Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування у червні надійшло 37,9 млрд гривень.

Щодо видатків, від початку року вони сягнули 1,033 трлн грн, з яких у червні – 248,7 млрд грн.

За січень – червень бюджет виконано з дефіцитом у сумі 405,2 млрд грн (13,9 млрд доларів), зокрема загального фонду – 406,1 млрд грн, проти запланованих розписом 642,6 млрд гривень. У червні дефіцит бюджету становив 141,2 млрд грн, або 4,8 млрд доларів.

Фактичні державні запозичення до загального фонду бюджету від початку року становили 561,3 млрд грн, або 133,5 % від запланованих на цей період.

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Так, від розміщення ОВДП залучено 349,7 млрд грн, зокрема в іноземній валюті 28,1 млрд грн (653,5 млн дол. США та 288,3 млн євро). При цьому за рахунок випуску військових ОВДП залучено 327,6 млрд грн, з яких 225 млрд гривень "надрукував" НБУ через викуп облігацій.

Із зовнішніх джерел залучено 211,6 млрд грн, зокрема – 41,3 млрд грн від Міжнародного валютного фонду у рамках екстреної підтримки, 37,1 млрд грн макрофінансової допомоги від ЄС, 22,8 млрд грн позики уряду Канади та інші.

При цьому платежі з погашення державного боргу за січень – червень становили 214,8 млрд грн (99,5 % плану), платежі з обслуговування – 86,6 млрд грн (99,4% плану).

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Нагадуємо:

У травні загальний фонд державного бюджету зведено з дефіцитом у 113,4 млрд грн, або 3,9 млрд доларів – від початку року він вже сягає 270,8 млрд грн.