Україна представила план швидкого відновлення за $17,4 мільярда

Офіс президента розробив план оперативного відновлення соціальної інфраструктури України під назвою Fast Recovery – на його втілення знадобиться 17,5 млрд доларів.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Відповідний план уряд презентував на конференції в Лугано у понеділок. Йдеться про відновлення критично важливої пошкодженої інфраструктури – "те, що потрібно робити негайно – прямо зараз".

Загальний бюджет становить майже 17,4 млрд доларів. Він включає в себе потребу відновлення майже 40 тисяч об’єктів на деокупованих територіях, серед яких – майже 400 шкіл, близько 300 садочків, 300 лікарень, а також об’єкти житлово-комунального господарства (водопостачання, газопостачання, теплопостачання та електропостачання).

"Усі інші об’єкти - це житлова інфраструктура. Переважно це багатоповерхівки та приватні будинки, щоб люди могли повернути своє житло", – додав Тимошенко. Він зауважив, що план відновлення України передбачає створення нових робочих міст, виробництв та локалізації бізнес-проєктів партнерів в Україні.