Новини 12 липня: євро дорівнює долару, судна з зерном стоять в заторах

Про валюту. На світовому ринку котирування долара та євро зрівнялися через ризики рецесії єврозони та стрімке підвищення ключових ставок США

Про експорт. Понад 130 суден, завантажені українським зерном, очікують на прохід на вході до румунського каналу Суліна

Про облігації. Міністерство фінансів на первинних аукціонах 12 липня підвищило дохідність доларових військових облігацій, що дало змогу залучити 330,5 мільйона доларів.

Про Приватбанк. Суди повертаються до розгляду низки справ, повʼязаних з націоналізацією Приватбанку – зокрема справи, замороженої до надання Конституційним судом висновку щодо "антиколомойського закону"

Про макрофін. Рада Євросоюзу підтримала виділення 1 млрд євро макрофінансової допомоги для України на підтримку економіки в умовах війни. Другий транш макрофінансової допомоги Європейського союзу для України складатиме 8 мільярдів євро, тобто всю решту суми, передбачену новим пакетом допомогу

Ексклюзиви ЕП

До війни Україна купувала в Росії та Білорусі 75% скла. Що тепер?

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Для відбудови потрібні тисячі тонн скла. В Україні його не виготовляють, а до війни імпортували переважно з ворожих країн. Як працює зараз ця галузь, і чому в країні немає склозаводів?