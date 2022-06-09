Twitter планує виконати вимоги Маска щодо даних про соцмережу – WP

Правління Twitter планує задовольнити вимоги Ілона Маска і запропонувати йому доступ до потоку даних, що включає понад 500 млн публікацій щодня.

Про це пише The Washington Post із посиланням на джерело, яке говорило на умовах анонімності.

"Цей крок спрямований на припинення протистояння з мільярдером, який погрожував вийти з угоди на 44 млрд доларів щодо купівлі Twitter, якщо компанія не надасть доступ до даних, які, за його словами, необхідні для оцінки кількості фейкових користувачів на платформі.

Інформацію можуть надати вже цього тижня", - пише WP із посиланням на співрозмовника.

У понеділок, 6 червня, Маск пригрозив вийти з угоди, якщо компанія не надасть йому доступу до даних, які дозволять оцінити частку підроблених та реальних користувачів сервісу.

Близько двох десятків компаній платять соцмережі за доступ до бази даних, яка включає запис твітів в режимі реального часу, число пристроїв і облікових записів, з яких проводяться публікації на платформі, додає газета.

Юридична команда Маска заявила, що дані необхідні, щоб оцінити кількість спаму та активності спам-ботів у соцмережі, ця оцінка може вплинути на дохід компанії від реклами.

Як зазначає WP, угода між Twitter та Маском не передбачала поглибленого вивчення фінансового стану та механізмів роботи соцмережі. Вона, за даними газети, передбачає, що мільярдер зобов'язаний завершити угоду, якщо не зможе продемонструвати, що компанія ввела його в оману або сталася інша подія, яка змінила вартість угоди.

Компанія у відповідь на лист юристів Маска заявила, що "Twitter продовжуватиме спільно ділитися інформацією з Маском, щоб завершити угоду відповідно до умов угоди про злиття".

"Ми вважаємо, що ця угода відповідає інтересам усіх акціонерів. Ми маємо намір закрити угоду та забезпечити дотримання угоди про злиття за погодженою ціною та умовами", - йдеться у заяві Twitter.

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Нагадуємо:

Мільярдер Ілон Маск вважає, що Twitter порушує їхню угоду про злиття, адже не виконує його вимоги щодо розкриття інформації про фейкові акаунти, але просто розірвати угоду може не вдатися.

Ілон Маск заявив, що не буде продовжувати угоду щодо купівлі соціальної мережі Twitter у разі, якщо компанія не доведе кількість несправжніх акаунтів на рівні до 5% усіх користувачів.

Раніше Маск заявив, що тимчасово призупинив угоду з купівлі компанії Twitter до підтвердження даних, що фейкові акаунти становлять менше 5% від користувачів, які можна монетизувати. Водночас він запевнив, що "все ще має намір придбати" компанію.

25 квітня стало відомо, що Маск купує Twitter за 44 млрд доларів після тижнів перемовин.

Економічна правда