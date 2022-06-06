Маск заявляє про порушення угоди з купівлі Twitter, але розірвати її може бути непросто

Мільярдер Ілон Маск вважає, що Twitter порушує їхню угоду про злиття, адже не виконує його вимоги щодо розкриття інформації про фейкові акаунти, але просто розірвати угоду може не вдатися.

Про це пише Bloomberg з посиланням на публічні документи Комісії з цінних паперів та ринків США.

Маск вважає, що Twitter "активно чинить опір" і "заважає його правам на інформацію", коли відмовляється розкривати таку інформацію. Акції компанії впали ще на 5% після публікації заяви.

Падіння акцій у понеділок посилило сумніви, чи доведе до кінця мільярдер свою пропозицію вартістю 54,20 дол за акцію, яка дедалі більше відрізняється від ринкової. З моменту оголошення Маском плану купівлі Twitter акції компанії лише раз заледве перевищили 50 доларів.

На прохання Маска надати конкретні дані щодо фейкових акаунтів Twitter пропонує лише надати більше інформації щодо власної методології перевірок, що, "рівносильно відмові у запитах на дані". У заяві стверджується, що "Маск дав зрозуміти, що він не вважає адекватними м’які методи тестування компанії, тому повинен провести власний аналіз, а дані, які він запитував, необхідні для цього".

Мільярдер вважає, що опір компанії надати більше інформації є "явним істотним порушенням зобов'язань Twitter за угодою про злиття, і він залишає за собою всі права, що випливають з цього, включаючи право не виконувати транзакцію та право розірвати угоду про злиття".

Попередня угода про купівлю компанії передбачає комісію в 1 млрд доларів для кожної сторони, але Маск не може просто вийти з угоди, сплативши кошти. Справа у тім, що угода містить конкретне положення, яке дозволяє Twitter змусити Маска завершити угоду.

Це може означати, що, якщо угода закінчиться судом, Twitter може зобов’язати Маска завершити угоду, а не просто отримати грошову компенсацію за будь-які порушення.

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Нагадуємо:

Ілон Маск заявив, що не буде продовжувати угоду щодо купівлі соціальної мережі Twitter у разі, якщо компанія не доведе кількість несправжніх акаунтів на рівні до 5% усіх користувачів.

Раніше Маск заявив, що тимчасово призупинив угоду з купівлі компанії Twitter до підтвердження даних, що фейкові акаунти становлять менше 5% від користувачів, які можна монетизувати. Водночас він запевнив, що "все ще має намір придбати" компанію.

25 квітня стало відомо, що Маск купує Twitter за 44 млрд доларів після тижнів перемовин.