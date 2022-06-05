Туреччина очікує рішень щодо експорту українського зерна "у найближчі дні"

Туреччина заявила, що "у найближчі дні" очікує на рішення щодо питання експорту зерна з України морським шляхом, але навіть після домовленості знадобиться близко 5 тижнів, аби почати операцію.

Про це речник президента Туреччини Ібрагім Калин розповів Anаdolu під час візиту в Мадрид.

Він підкреслив, що наразі економічно та фізично найбільш доцільно транспортувати українське зерно на міжнародний ринок через порти Чорного та Азовського морів.

За словами речника Ердогана, тривають консультації Туреччини щодо координації відправлення та прибуття кораблів, які перевозитимуть вантаж, а також координації механізму, який буде створено між Туреччиною, Україною, Росією та ООН.

"Можу сказати, що поки що в цілому позитивна атмосфера", – окреслив перемовини Калин і додав, що "є певні законні очікування безпеки" щодо того, що російські кораблі не заходитимуть у порти розблоковані.

Українська сторона вважає, що створення такого механізму та поставка власної зернової продукції на міжнародний ринок буде в інтересах країни. При цьому російська сторона, каже Калин, "не дивляться на це [механізм експорту зерна морем] негативно.

"Міжнародна спільнота вже рухається в цьому напрямку. У найближчі дні очікуємо деяких конкретних рішень з цього питання. Наші зусилля в цьому напрямку продовжуються", – каже він.

Він додав, що очікується зустріч влади та експертів з логістики, транспорту та сільського господарства, аби обговорити це питання найближчим часом.

"Навіть якщо ми домовимося про основні питання, то, напевно, знадобиться ще 3-5 тижнів, щоб почати операцію. Бо час працює проти нас, коли ми розглядаємо розмінування, підготовку такого коридору, виїзд кораблів. Тому кажемо всім нашим колегам і співрозмовникам, що чим швидше ми почнемо, тим краще".

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Нагадуємо:

Українське зерно може бути доставлене на світові ринки завдяки механізму командного центру, що планується створити у Стамбулі. Так, під егідою ООН було підготовлено дорожню карту для вирішення глобальної продовольчої кризи. А її деталі обговорюватимуться найближчими днями на зустрічі за участю представників Росії, України, Туреччини та ООН.

У Європі зростає підтримка проведення військово-морської операції для експорту українського зерна, яка передбачає супровід балкерів військовими кораблями, зокрема тральщиками.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив генеральному секретарю ООН Антоніу Ґуттерешу, що в обмін на транзит українського зерна через Білорусь хоче відкриття морських портів в країнах Балтії для білоруської продукції.





