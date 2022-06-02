У Туреччині заявили про можливість вивезти українське зерно
Українське зерно буде доставлене на світові ринки завдяки механізму командного центру, що планується створити у Стамбулі.
Про це повідомляє турецька агенція Anadolu Agency.
Видання пише, що під егідою ООН було підготовлено дорожню карту для вирішення глобальної продовольчої кризи. А її деталі обговорюватимуться найближчими днями на зустрічі за участю представників Росії, України, Туреччини та ООН.
"На чотиристоронній зустрічі будуть розглянуті такі питання, як маршрут, страхування та безпека судів та особливо розмінування у регіоні", - йдеться у публікації.
Джерела в дипломатичних колах повідомили, що Путін та Зеленський позитивно оцінили співпрацю щодо створення "зернового коридору".
Нагадуємо:
Раніше повідомлялось, що Анкара веде переговори з Києвом та Москвою про відкриття коридору через Туреччину для експорту зерна з України.
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